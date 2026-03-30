Россиянам напомнили о компенсации за блокировку машиной выезда со двора

Россияне могут обратиться в суд и потребовать компенсации от автовладельца, если докажут, что блокирование его машиной выезда со двора причинило им финансовый вред. Об этом ТАСС рассказал преподаватель кафедры семейного и жилищного права Университета имени О. Е. Кутафина Георгий Пачулия.

«В случае, если гражданин понес финансовые убытки вследствие незаконного препятствования выезду из дворовой территории многоквартирного дома, созданного действиями или бездействием другого лица, он имеет право на возмещение причиненных убытков в судебном порядке», — пояснил он.

При этом придется собрать доказательства, подтверждающие факт блокирования выезда со двора, а также связь блокировки с возникшими убытками. Юрист привел в качестве примера опоздание на рейс из-за возникновения такой ситуации с транспортом. В этом случае истцу придется приложить к иску билет на самолет, материалы, подтверждающие сам факт опоздания, а также размер понесенных им убытков.

В первую неделю марта в Подмосковье оштрафовали 82 автовладельцев, припарковавших машины у мусорных баков. В выявлении нарушителей помогли местные жители, передавшие информацию через мобильное приложение «Народный инспектор».