Еще 80 водителей оштрафовали за блокировку проезда мусоровозам в Подмосковье

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

За неделю в Подмосковье привлекли к ответственности 82 автовладельца, оставивших машины у мусорных баков. Общая сумма штрафов превысила один миллион рублей.

Как рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий, выявить нарушителей помогли активные жители, которые направляли сигналы через мобильное приложение «Народный инспектор».

Из всех привлеченных к ответственности водителей 25 были юридическими лицами. В топ округов вошли Одинцово (19 нарушений), Ленинский округ (13) и Котельники (9).

Сервис «Народный инспектор» работает на базе «Добродела». Он дает возможность жителям сообщать о нарушениях правил парковки.