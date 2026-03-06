Еще 80 водителей оштрафовали за блокировку проезда мусоровозам в Подмосковье
За неделю в Подмосковье привлекли к ответственности 82 автовладельца, оставивших машины у мусорных баков. Общая сумма штрафов превысила один миллион рублей.
Как рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий, выявить нарушителей помогли активные жители, которые направляли сигналы через мобильное приложение «Народный инспектор».
Из всех привлеченных к ответственности водителей 25 были юридическими лицами. В топ округов вошли Одинцово (19 нарушений), Ленинский округ (13) и Котельники (9).
Сервис «Народный инспектор» работает на базе «Добродела». Он дает возможность жителям сообщать о нарушениях правил парковки.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте