Россиянам напомнили, как проверить накопления дома на капремонт

Депутат Вольфсон объяснил, как проверить расходы на капремонт через ГИС ЖКХ

Жители многоквартирных домов могут узнать, сколько накопили на капитальный ремонт. О способах проконтроливать взносы и расходы рассказал депутат Госдумы, член комитета по строительству и ЖКХ Илья Вольфсон в беседе с РИА «Новости» .

Проверить движение средств на капитальный ремонт жилого дома можно несколькими способами. При хранении денег у регионального оператора собственники получают сведения через ГИС ЖКХ или сайт Фонда капремонта.

«Там видно, сколько дом собрал, есть ли долги у соседей и на какой год запланирована замена лифтов или крыши», — сказал Вольфсон.

При специальном счете информацию предоставляет организация, которая им управляет. Собственник может запросить у ТСЖ или УК банковскую выписку с данными о поступлениях и расходах.

Ранее эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Елена Гладкова рассказала, что за просрочку или неполную оплату взносов на капитальный ремонт владельцам квартир могут начислить пени.