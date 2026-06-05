Россиянам напомнили, до какого возраста дети могут бесплатно ездить на транспорте

Юрист Мурашкина: дети до семи лет могут бесплатно ездить на городском транспорте

Дети до семи лет могут бесплатно ездить в городском общественном транспорте, а на междугородных маршрутах право на бесплатный проезд имеют дети до пяти лет. Об этом заявила первый заместитель руководителя аппарата Ассоциации юристов России Арина Мурашкина в беседе с РИА «Новости» .

«На городском и пригородном транспорте дети до семи лет провозятся бесплатно без предоставления отдельного места. На междугородних рейсах бесплатно провозится ребенок не старше пяти лет», — сказала она.

По ее словам, чтобы воспользоваться правом на бесплатный проезд, родители должны предъявить свидетельство о рождении ребенка. Без этого документа контролер вправе потребовать плату за проезд как с безбилетника.

Также в отдельных регионах страны предусмотрены дополнительные льготы для школьников и других детей.

Ранее юрист Ольга Гимадеева рассказала, что некоторые родители могут потребовать алименты от взрослых детей.