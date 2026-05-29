Юрист Гимадеева рассказала, что родители могут потребовать алименты от взрослых детей

Юрист Ольга Гимадеева в интервью KP.RU рассказала, что некоторые родители могут потребовать содержание у своих взрослых детей через суд. Однако есть множество нюансов, которые стоит учитывать.

Гимадеева подчеркнула, что если отец имеет долги по алиментам, то суд вряд ли поддержит его требование о выплате содержания от взрослого ребенка. Она отметила принцип: «Не участвовал в жизни ребенка — не имеешь права просить помощи».

Несмотря на это, юрист сообщила о нескольких случаях, когда по решению суда выросшие дети выплачивали алименты своим престарелым родителям, обычно отцам. Однако суммы были небольшими, около семи тысяч рублей в месяц.