Россиянам напомнили, что за мат в общественном месте грозит до 15 суток ареста

Юрист Макаров: за мат в общественном месте могут арестовать на 15 суток

За нецензурную брань в общественном месте россиянам может грозить до 15 суток ареста. Об этом напомнил в беседе с РИА «Новости» юрист, член Омского регионального отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Дмитрий Макаров.

«Нецензурная брань на улице влечет за собой административную ответственность по статье 20.1 КоАП России „мелкое хулиганство“. За такими действиями последует административный штраф от 500 рублей до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток», — сказал он.

По его словам, если мат будет сопровождаться отказом подчиниться сотруднику правоохранительных органов, сумма взыскания вырастает до 2,5 тысячи рублей, но арест также может достигать 15 суток.

Бранные выражения, направленные в адрес определенного человека, подпадают под статью 5.61 КоАП России «оскорбление» и караются штрафом до пяти тысяч рублей. Если честь и достоинство гражданина унижают должностные лица, размер взыскания для них может составить до 50 тысяч, а для юридических — до 200 тысяч рублей.

Ранее ассистент кафедры финансового права Университета имени О. Е. Кутафина Максим Хромченко заявил, что россиянам грозит штраф за ночную стирку, если работа стиральной машины мешает соседям. Размер наказания — до пяти тысяч рублей.