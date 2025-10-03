Россиянам напомнили, что проверить электронную подпись можно на портале «Госуслуги» или через сервис ФНС

Чтобы не столкнуться с мошенничеством, важно проверить юридическую силу электронной подписи. Об этом рассказал директор Удостоверяющего центра «СберКорус» Алексей Апкаликов в интервью RT .

Специалист отметил, что проверка сертификата ЭП необходима, если документ получен не через сервисы операторов электронного документооборота (ЭДО), а по электронной почте или в мессенджере.

«Проверить на подлинность можно как неквалифицированную электронную подпись (НЭП), так и квалифицированную электронную подпись (КЭП), а сама проверка подтверждает, что подпись создана действующим сертификатом в рамках законодательства, а документ подписал именно владелец ЭП, который указан в сертификате», — уточнил Апкаликов.

Проверить ЭП можно на портале «Госуслуги» или через сервис ФНС России. Также можно воспользоваться функционалом оператора ЭДО, который выпустил подпись.