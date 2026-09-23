Россиянам напомнили, что приемку ремонта в квартире начинают со стен и полов

При приемке квартиры после ремонта важно не пропустить скрытые проблемы. Необходимо знать, на что обратить внимание до подписания акта приемки, пишет Ura.ru .

Приемку ремонта начинают со стен и полов. Ровность проверяют двухметровым правилом, вертикальность — уровнем. На краске не должно быть подтеков, на обоях — вздутий, а полы не должны скрипеть или звучать глухо (признак отслоения стяжки).

Плитку осматривают при ярком свете на сколы и пустоты (глухой звук при простукивании). В ванной выливают воду на пол: она должна уходить к трапу, а силиконовые швы — быть сплошными.

Проверяя воду, открывают все краны для оценки напора и осматривают трубы под раковинами на капли. Унитаз тестируют несколькими смывами. Доступы к счетчикам нельзя перекрывать мебелью.

Электрику тестируют индикатором в розетках и включением света; точки питания не должны искрить. Вентиляцию проверяют листом бумаги у решетки. У строителей запрашивают схемы проводки и акты скрытых работ. Все дефекты фотографируют и фиксируют в акте приемки с указанием срока исправления.