Россиянам напомнили, что ежегодные медицинские обследования могут предотвратить серьезные заболевания
Многие серьезные заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно. Эксперт Росгосстраха по онкострахованию Ольга Купцова рассказала «Газете.Ru», какие обследования важно проходить ежегодно, даже если ничего не болит.
До 40 лет базовый чекап включает анкетирование, осмотр терапевта с измерением роста, окружности талии, веса и артериального давления. Также рекомендуется ежегодно сдавать общий анализ крови, проверять уровень холестерина и глюкозы. Эти показатели позволяют оценить общее состояние здоровья и определить необходимость дополнительных исследований. Раз в два года для скрининга туберкулеза необходимо делать флюорографию. С 35 лет к обязательным ежегодным обследованиям добавляется ЭКГ.
Женщинам дополнительно рекомендуется посещать гинеколога каждые полгода и не реже одного раза в год выполнять УЗИ молочных желез и органов малого таза. Особое внимание следует уделить онкологическому скринингу. Для профилактики рака шейки матки в 21–29 лет выполняется ПАП-тест раз в три года, а с 25 лет — тест на вирус папилломы человека или ко-тестирование каждые пять лет.
После 40 лет перечень обследований расширяется. В «базовый минимум» включается ежегодное измерение внутриглазного давления и анализ кала на скрытую кровь раз в два года (после 65 лет — каждый год). В 45 лет проводится однократное эндоскопическое исследование пищевода и желудка.
После 40 лет существенно повышается риск развития онкозаболеваний, в связи с чем расширяется и перечень обязательных обследований. С 45 лет проводится регулярный скрининг толстого кишечника: сначала выполняется анализ кала на скрытую кровь, при необходимости — колоноскопия. Мужчинам с этого возраста рекомендован анализ крови на простат-специфический антиген (ПСА), а женщинам — маммография каждые один-два года.
Образ жизни и вредные привычки также влияют на состояние здоровья. Например, курение повышает риск развития ХОБЛ и как минимум 12 видов рака. Избыточный вес связан с риском диабета второго типа, гипертонии, инфаркта и инсульта. Хронический стресс рассматривается как самостоятельный фактор риска.