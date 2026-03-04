Россиянам напомнили, что ежегодные медицинские обследования могут предотвратить серьезные заболевания

Многие серьезные заболевания на ранних стадиях протекают бессимптомно. Эксперт Росгосстраха по онкострахованию Ольга Купцова рассказала «Газете.Ru» , какие обследования важно проходить ежегодно, даже если ничего не болит.

До 40 лет базовый чекап включает анкетирование, осмотр терапевта с измерением роста, окружности талии, веса и артериального давления. Также рекомендуется ежегодно сдавать общий анализ крови, проверять уровень холестерина и глюкозы. Эти показатели позволяют оценить общее состояние здоровья и определить необходимость дополнительных исследований. Раз в два года для скрининга туберкулеза необходимо делать флюорографию. С 35 лет к обязательным ежегодным обследованиям добавляется ЭКГ.

Женщинам дополнительно рекомендуется посещать гинеколога каждые полгода и не реже одного раза в год выполнять УЗИ молочных желез и органов малого таза. Особое внимание следует уделить онкологическому скринингу. Для профилактики рака шейки матки в 21–29 лет выполняется ПАП-тест раз в три года, а с 25 лет — тест на вирус папилломы человека или ко-тестирование каждые пять лет.

После 40 лет перечень обследований расширяется. В «базовый минимум» включается ежегодное измерение внутриглазного давления и анализ кала на скрытую кровь раз в два года (после 65 лет — каждый год). В 45 лет проводится однократное эндоскопическое исследование пищевода и желудка.

После 40 лет существенно повышается риск развития онкозаболеваний, в связи с чем расширяется и перечень обязательных обследований. С 45 лет проводится регулярный скрининг толстого кишечника: сначала выполняется анализ кала на скрытую кровь, при необходимости — колоноскопия. Мужчинам с этого возраста рекомендован анализ крови на простат-специфический антиген (ПСА), а женщинам — маммография каждые один-два года.

Образ жизни и вредные привычки также влияют на состояние здоровья. Например, курение повышает риск развития ХОБЛ и как минимум 12 видов рака. Избыточный вес связан с риском диабета второго типа, гипертонии, инфаркта и инсульта. Хронический стресс рассматривается как самостоятельный фактор риска.