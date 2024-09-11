Россиянам младше 21 года перестанут продавать алкоголь

Хамзаев: в ГД разработают проект о запрете продажи алкоголя лицам до 21 года

В Госдуме подготовят законопроект, запрещающий продажу и употребления алкоголя лицами, не достигшими 21 года. Аналогичные ограничения уже работают в таких странах, как Канада и США, заявил РИА «Новости» депутат Султан Хамзаев.

«Мы должны сокращать возраст потребления алкоголя, поднимая вверх существующую планку», — отметил парламентарий.

Хамзаев добавил, что он поддерживает подобный запрет, считая необходимым ввести возрастной ценз в рамках «мягкой антиалкогольной политики» в стране. В качестве примера депутат привел право на покупку охотничьего, спортивного и травматического оружия, которое также можно приобрести только с 21 года.

Парламентарий подчеркнул, что эти меры необходимы, так как для таких покупок необходимо «полное созревание личности», а психологическая отметка как раз 21 год.

Хамзаев добавил, что за продажу алкоголя людям моложе 21 года нужно наказывать не только самих граждан, но и магазины. С предложением об административной ответственности за подобные действия он планирует выйти в ближайшее время в Госдуме.

Ранее депутат предложил запретить по всей стране продажу спиртных напитков в День трезвости.