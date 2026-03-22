Россиянам категорически запретили выходить на лед желтого оттенка

Самым опасным для человека считается лед с желтоватым оттенком. В таком случае выход на водоем категорически запрещен, рассказала РИА «Новости» руководитель пресс-службы главного управления МЧС России по Курганской области Ольга Сабуркина.

Мартовский лед становится смертельно опасным из-за устоявшихся плюсовых температур. Покров кажется толстым лишь на первый взгляд, но в действительности лед очень хрупкий, игольчатый — он не выдерживает вес человека.

«Самый опасный цвет льда — желтого оттенка», — подчеркнула Сабуркина.

По ее словам, выходить на лед запрещается, если его толщина менее 12 сантиметров. Безопасный лед имеет синеватый оттенок, матово-бледный — в два раза тоньше.

В Ленобласти двое мужчин провалились под лед на озере Комсомольское. Одного из них удалось спасти, тело второго ищут спасатели.