Россиянам дали советы при посеве тыквы в открытый грунт
Россиянам посоветовали сеять тыкву после 25 мая на глубину до пяти сантиметров
Жителям средней полосы России лучше начинать сеять тыкву после 25 мая. Советы садоводам дал Telegram-канал «Мой урожай | Сад, огород, цветы».
Авторы отметили, что в средней полосе тыквы выращивают одинаково. Семена высевают сразу на грядки после 25 мая на глубину до 5 сантиметров.
В каждую лунку высевают по три семечки, а когда появятся первые всходы — оставляют одно самое сильно растение. Все всходы нельзя оставлять, иначе они будут мешать друг другу и урожай получится маленьким.
Если семян очень мало и сорт редкий, тогда можно посеять по одному семени, но заранее замочить в горячей воде на пять часов. Это избавит семена от возбудителей болезни и поможет быстрее прорасти.
Расстояние между лунками зависит от сорта. Если побеги короткие — то 70 на 70 сантиметров. Если стебли средней длины — 100 на 150 сантиметров. Для сортов с длинными плетями — около 150 на 200 сантиметров.
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