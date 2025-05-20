Россиянам дали советы при посеве тыквы в открытый грунт

Авторы отметили, что в средней полосе тыквы выращивают одинаково. Семена высевают сразу на грядки после 25 мая на глубину до 5 сантиметров.

В каждую лунку высевают по три семечки, а когда появятся первые всходы — оставляют одно самое сильно растение. Все всходы нельзя оставлять, иначе они будут мешать друг другу и урожай получится маленьким.

Если семян очень мало и сорт редкий, тогда можно посеять по одному семени, но заранее замочить в горячей воде на пять часов. Это избавит семена от возбудителей болезни и поможет быстрее прорасти.

Расстояние между лунками зависит от сорта. Если побеги короткие — то 70 на 70 сантиметров. Если стебли средней длины — 100 на 150 сантиметров. Для сортов с длинными плетями — около 150 на 200 сантиметров.

Ранее дачникам раскрыли секрет организации правильных грядок для богатого урожая.