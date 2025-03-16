Дачникам раскрыли секрет организации правильных грядок для богатого урожая

Правильно организованные весной грядки порадуют дачников богатым урожаем. Совет о правильной организации посадок в беседе с Life дал депутат Госдумы и председатель Союза дачников Московской области Никита Чаплин.

Он подчеркнул, что весна — это самое подходящее время для работы с землей, когда она достаточно прогрелась и заморозки уже не ожидаются. Выбор типа грядок зависит от вида почвы и того, что огородник собирается выращивать.

На широких участках лучше высаживать растения, которые разрастаются и занимают большое пространство. Узкие больше подходят для зелени, которая требует тщательного ухода.

Для богатого урожая грядки нужно делать многослойными. В самый низ нужно положить ветки, кору или опилки, которые обеспечат дренаж, поверх — скошенную траву, листья или солому, далее — компост или перегной, а на самый верх почву с участка.

«Количество слоев в грядке зависит от её типа и глубины. В высоких грядках рекомендуется делать не менее четырех, чтобы обеспечить хороший дренаж и достаточное количество питательных веществ. В обычных грядках можно обойтись тремя слоями: дренажным, органическим и плодородным», — подчеркнул Чаплин.

Депутат добавил, что верхний слой нужно постоянно обновлять и корректировать состав почвы. Такое решение обеспечит хороший урожай осенью.

Ранее председатель общественного объединения «Московский союз садоводов» Андрей Туманов посоветовал дачникам перед началом работы с землей избавиться от талой воды, которая скопилась на участке после зимы. Он подчеркнул, что если влаги очень много, то лучше выкопать траншею для отвода, если остались только лужи, то их проще всего закидать торфом, который даст почве питательные вещества.