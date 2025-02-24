Россиянам дали советы по борьбе с мошенниками в сфере ЖКХ

Минстрой подготовил инструкцию по борьбе с мошенниками в сфере ЖКХ

Мошенники начали использовать для обмана россиян поддельные квитанции за ЖКХ, а также приглашая в фальшивые домовые чаты под видом сотрудников коммунальных служб. Об этом сообщили в Telegram-канале Минстроя.

Министерство совместно с ГИС ЖКХ перечислило наиболее распространенные способы мошенничества в коммунальной сфере и способах защиты от аферистов.

К примеру, мошенники раскладывают по почтовым ящикам поддельные квитанции, которые визуально трудно отличить от настоящих, в итоге, QR-код ведет на оплату по мошенническим реквизитам и помогает украсть данные пользователя.

«Большая часть квитанций приходит в период с первого по пятое число каждого месяца. Если квитанция пришла раньше срока или позже, это повод проявить бдительность», — напомнили в ведомстве.

Минстрой рекомендует при использовании мобильного приложения «Госуслуги Дом» или портала ГИС ЖКХ проверять реквизиты получателя платежа в квитанции. Также россиянам напомнили о безопасном оплачивании ЖКХ в онлайн-формате.

В апреле на «Госуслугах» появится новый сервис, с помощью которого можно будет выяснить не используют ли мошенники сим-карты. Таким образом, у каждого гражданина будет возможность увидеть все оформленные на него договора.