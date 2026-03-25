Россиянам дали советы, какие товары приобрести перед майскими праздниками и сезоном отпусков

С приближением майских праздников и началом сезона отпусков у россиян растет интерес к товарам для активного отдыха и рыбалки. Руководитель магазина товаров для активного отдыха Terbo Алексей Богут заявил, что в середине марта заметен рост интереса потребителей. Сейчас, по словам эксперта, популярны сапборды и надувные палатки, передала «Вечерняя Москва» .

Надувная палатка больше и тяжелее обычной. Она подходит для кемпинга, ее удобнее и быстрее ставить, в ней комфортнее жить. Важный критерий при выборе — вместительность. Богут отметил, что сегодня спросом пользуется и шатер — большая палатка, которую используют для походной кухни, тени или размещения большого стола, добавил «Петербургский дневник».

Эксперты советуют начинающим выбирать сап с запасом грузоподъемности на 10–20 кг больше их собственного веса. Это поможет увереннее чувствовать себя на воде.

Складные кресла с подлокотниками просторнее стульев и табуретов. На некоторых моделях регулируются поясничный упор и спинка. Также есть дополнительные аксессуары: подножки, подголовники, карманы. Тубусный стол — интересный вариант для кемпинга, его удобно переносить в чехле.

Рыболов Сергей Новиков предостерегает новичков от ошибки: не стоит покупать слишком маленькие и компактные удочки. Следует брать маховую удочку длиной четыре-пять метров, которая в сложенном состоянии должна быть около метра.