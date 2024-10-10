Россиянам дали совет по кибербезопасности

Аналитик Мясоедов посоветовал не оставлять лишние данные о себе в Сети

Россиянам лучше не оставлять лишнюю информацию о себе в Сети, чтобы снизить вероятность взлома или утраты персональных данных. Об этом 360.ru напомнил специалист по кибербезопасности Павел Мясоедов.

По его словам, в последнее время основные крупные «сливы» баз данных происходят на сайтах сервисов доставки и интернет-магазинов.

«Их уровень защиты в целом не очень высокий. Сами сотрудники на протяжении нескольких лет и являлись „сливным“ окном всех данных, стараясь так заработать деньги. Они скачивают базу и продают ее в даркнете, взамен получают криптовалюту», — пояснил специалист по IT-безопасности.

Мясоедов добавил, что в современной жизни обезопасить свои данные весьма сложно. Но можно стараться оставлять о себе как можно меньше сведений в Сети.

«Нужно всегда помнить принцип достаточной информации, на сайтах или форумах заполнять только обязательные поля при регистрации, не делиться данными о хобби и увлечениях. Лучше не пользоваться такими сервисами, но в нынешнее время это крайность, поэтому важно соблюдать баланс», — заключил он.

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