Россиянам дали совет, когда приходить на собеседование в костюме

На Западе активно обсуждают, можно ли приходить на собеседование со стаканом кофе на вынос. Гендиректор компании Changellenge, стратегического HR-партнера крупных компаний, Андрей Алясов рассказал 360.ru, как лучше прийти на первую встречу с потенциальным работодателем.

Эксперт посоветовал для начала понаблюдать за сотрудниками организации: как они общаются, что носят.

«Я бы порекомендовал воспользоваться правилом „выше на один тон“. Если в компании принята свободная культура и люди разве что не голыми приходят на работу, то заявляться в костюме не нужно — достаточно быть опрятно одетым и спокойным. Если же прийти в костюме, <…> то люди просто не поймут и подумают, что человек не подходит. И совсем другое дело, если речь идет о государственном учреждении, где люди общаются друг с другом в костюмах», — объяснил собеседник 360.ru.

Что не так с кофе на первом собеседовании и почему спор об этом — совсем не о напитке, читайте в нашей статье.