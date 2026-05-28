Россиянам дали совет, как защитить квартиру и дом от шаровой молнии

Академик Бычков: чтобы не впустить шаровую молнию, нужно закрыть окна и двери

Чтобы шаровая молния не проникла в жилище, нужно плотно закрывать все окна и двери в доме. Об этом 360.ru рассказал ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ Владимир Бычков.

«В квартире лучше закрыть окна. Если есть двери, то их надо тоже закрыть. А если есть щели, то их нужно заложить какими-нибудь тряпками», — предупредил физик.

Он пояснил, что сквозняк становится лучшим помощником для огненного шара. Опасность представляют также печи и дымоходы, через которые молния может проникнуть в помещение.

«Если у вас печка, то, пожалуйста, закройте дымоход заглушкой. Иначе она может залететь в комнату через дымоход, вылезти через дверцу в печке и оказаться в комнате», — добавил Бычков.

Ученый напомнил, что в русских семьях издавна знали: перед грозой надо закрывать все отверстия.

