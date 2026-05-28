Сегодня 04:40 Что делать, если шаровая молния охотится на вас? Полная инструкция по выживанию Академик Бычков: при встрече с шаровой молнией нужно замереть, а не снимать ее 0 0 0 Фото: Изображение создано при помощи нейросети / 360.ru Эксклюзив

Июнь в Москве — не только пора дач, выпускных и первых по-настоящему теплых вечеров. В столичном регионе открылся сезон шаровых молний. За четыре года в европейской части России насчитали около сотни этих огненных шаров, и каждый из них — потенциальная смертельная ловушка. Откуда они берутся, почему телефон в руке превращается в смертельную приманку и как спастись при встрече с огненным гостем?

Открытие сезона шаровых молний Летние грозы россияне считают обычным делом. Раскаты грома и вспышки молний стали для москвичей привычным звуковым сопровождением лета, но за этой привычной картинкой скрывается и нечто опасное. В московском регионе стартовал сезон шаровых молний. Сейчас — только начало этого периода, а пик, как рассказал 360.ru ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ Владимир Бычков, придется на июль.

Ежегодно в европейской части России фиксируют около 25 шаровых молний. Только за последние 10 лет зарегистрировали примерно 10 смертельных случаев при встрече человека с этим явлением. Обычный град или шквалистый ветер хоть и несут с собой неприятности, но они хотя бы предсказуемы. Шаровая молния не подчиняется привычной логике — она залетает в окна, просачивается через щели и даже, по некоторым свидетельствам, проходит сквозь стекло, не оставляя видимых отверстий. Что известно о шаровой молнии Физики до сих пор не пришли к единому мнению о природе этого явления, так как воспроизвести его в лабораторных условиях полноценно не удается. Но все же механизм рождения шаровой молнии сегодня прослеживается. Ученый объяснил этот процесс максимально просто и наглядно.

Линейная молния — это продукт грозового электричества. А шаровая молния — спутница линейной молнии. Когда линейная молния ударяет в землю, создавая условия для образования шаровых молний. Грубо говоря, молния расплавляет почву, в почве возникает область кипящего вещества, и вокруг него возникает активная оболочка. Владимир Бычков ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ, доктор физико-математических наук, академик РАЕН

Именно это кипящее вещество в активной оболочке и представляет собой огненный шар. Он зависает в воздухе и живет собственной короткой жизнью. Эту наиболее признанную среди ученых теорию подтвердили в 2014 году китайские исследователи. Им удалось впервые проанализировать шаровую молнию спектрографом, в ее составе обнаружили кремний, железо и кальций — обычные компоненты почвы. Конечно, существуют и другие версии. Некоторые ученые, к примеру, считают, что шар может образовываться прямо в воздухе, без участия почвы.

Есть версия, что несколько теорий справедливы одновременно и по-своему. Просто в разных условиях возникают разные типы шаровых молний. В московском регионе же увидеть эту «спутницу» обычной молнии можно не так уж редко. В июне, июле и августе, по словам собеседника 360.ru, наиболее велика вероятность столкнуться с этим загадочным явлением. «В европейской части за последние четыре года, с 2022 по 2026 год, наблюдалось порядка ста шаровых молний. В Москве, как правило, появляются шаровые молнии порядка 10 штук в год», — привел статистику ученый. Почему телефон — враг Соцсети пестрят кадрами с погонями за торнадо, селфи на краю крыши и другими безумными видеороликами. Однако, как предостерег Бычков, по степени глупости попытка съемки шаровой молнии перекрывает любой экстрим.

Шаровая молния воспринимает мобильный телефон как антенну и идет на этот мобильный телефон. Потом она разряжается на этот мобильный телефон, и человек может погибнуть. Владимир Бычков

Ученый также добавил, что несколько человек уже погибли именно таким образом. Телефон в вытянутой руке будто превращается в приманку: огненный шар «видит» в нем возможность разрядиться и без промедления реализует ее. Ученый напомнил историю профессора Георга Рихмана из Санкт-Петербурга. В 1753 году физик приблизился к экспериментальной установке, соединенной с громоотводом, прямо во время грозы.

Светящийся шар величиной с кулак вылетел из установки и ударил ученого в голову. Раздался взрыв, подобный пушечному выстрелу, — Рихман погиб на месте, а его помощник потерял сознание. Замри, молния идет: инструкция по выживанию Встреча с шаровой молнией не оставляет времени на раздумья. От первого мгновения до разряда могут пройти считанные секунды. Поэтому жизненно важно знать, что нужно делать при появлении этой стихии. И конечно, нужно уметь предотвратить ее появление в жилище. «Если вдруг увидите летящий шар, остановитесь. Шар живет порядка нескольких десятков секунд. Постоять на месте 10–20 секунд вряд ли для кого-то станет проблемой», — посоветовал Владимир Бычков. Главная опасность — любое резкое движение. Оно создает потоки воздуха, которые могут привести молнию к человеку.

Остановитесь и не делайте резких движений, чтобы не привлечь потоки воздуха и шаровую молнию в потоке воздуха. Чтобы она к вам не приблизилась. Если вы будете от нее убегать, вы можете создать поток воздуха, из-за которого она за вами «побежит». А если вы направитесь к ней, она может просто к вам притянуться. Владимир Бычков

Любое движение создает воздушные волны, а огненный шар реагирует именно на них. Самое удивительное, что в неподвижности нет никакого риска. По словам, эксперта, неподвижного человека шаровая молния может обогнуть и пройти мимо. В доме же защита должна начинаться задолго до появления молнии. Сквозняк и открытые окна — идеальные условия для вторжения.

В квартире лучше закрыть окна. Если есть двери, то их надо тоже закрыть. А если есть щели, то их нужно заложить какими-нибудь тряпками. Владимир Бычков

Сквозняк — лучший помощник для шаровой молнии. Опасность представляют также печи и дымоходы, через них шар может проникнуть в дом, даже если все окна и двери закрыты.

«Если у вас печка, то, пожалуйста, закройте дымоход заглушкой. Иначе она может залететь в комнату через дымоход, вылезти через дверцу в печке и оказаться в комнате», — подчеркнул Бычков. Именно через открытую печную задвижку шаровая молния проникает в дома чаще всего. Наши предки, наученные опытом, знали об этой опасности.

В русских семьях было известно, что перед грозой надо затыкать все отверстия, чтобы шаровая молния не влетела. Владимир Бычков

Что делать, если меры предосторожности не помогли и шар оказался в комнате? Паника и резкие движения — самый быстрый способ спровоцировать разряд. «Надо затаиться, остановиться и не пытаться коснуться ее рукой», — предостерег Бычков. Молния сама покинет помещение через несколько секунд или взорвется — в любом случае неподвижность сохранит жизнь. Спокойствие, только спокойствие В противостоянии с шаровой молнией побеждает не самый быстрый. Побеждает не самый любопытный, а тот, кто умеет ждать.

Статистика неумолима: за последние 10 лет в европейской части России зафиксировали около десятка смертельных случаев при встрече с этим явлением. Еще больше людей получили тяжелые ожоги и ранения. Июнь и июль впереди, а значит, столкнуться с электрическим огненным шаром может каждый из нас. Ну, а кто предупрежден, тот вооружен.