Россиянам дали совет для безопасных покупок в интернете

Чтобы защитить свои средства от мошенников, россиянам необходимо включить подтверждение покупок в Сети с помощью СМС-кодов. Об этом 360.ru рассказала специалист по кибербезопасности и правозащитница Екатерина Дуб.

Она отметила, что появились сайты, на которые россиян заманивают предложением купить фильм для просмотров за 10-12 рублей, а затем списывают десятки тысяч.

«Многим просто жалко отдавать 400 рублей за подписку, они ищут что-то дешевле, но бесплатный сыр — в мышеловке. Нужно пользоваться только популярными сервисами, а не непонятными сайтами в интернете. На это не нужно вестись», — сказала она.

Дуб объяснила, что человек может и не подозревать, что у него списывают деньги. Поэтому необходимо перед подтверждением внимательно проверять сумму.

«Рекомендую в приложении банка поставить пункт покупок в интернете „только с СМС-подтверждением“. Когда он есть, то без кода ничего списать не смогут», — добавила специалист по кибербезопасности.

