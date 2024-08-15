Россиян ждет шестидневная рабочая неделя осенью

Россияне в 2024 году отработают три шестидневные рабочие недели, первая была в апреле, а вторая придется на осень — с 28 октября по 2 ноября. Причина в переносе одного из выходных дней, рассказала РИА «Новости» эксперт Headhunter по трудовому праву, юрист Ольга Владимирова.

По ее словам, правительство РФ своим постановлением от 2023 гдоа перенесло выходной день 2 ноября на 30 апреля этого года ради создания непрерывных выходных с 28 апреля по 1 мая.

«Суббота 2 ноября 2024 года будет сокращенным рабочим днем», — сказала Владимирова.

При этом она добавила, что на отдыхе россиян это никак не отразится, так как у них будет два выходных 3 и 4 ноября. Последний стал нерабочим днем благодаря празднованию Дня народного единства.

Ранее Минтруд опубликовал календарь с рабочими, выходными и праздничными днями в 2025 году. В первой половине года россияне будут отдыхать с 22 по 23 февраля, с 8 по 9 марта, с 1 по 4 мая, а также с 8 по 11 мая. Осенью — с 2 по 4 ноября, а следующие новогодние праздники — с 29 декабря по 8 января.