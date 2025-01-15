Россиян защитят от принуждающих к кредитам мошенников

ГД приняла в первом чтении проект о защите от принуждающих к кредитам мошенников

Законопроект о защите россиян от мошенников, принуждающих брать кредиты, приняли в первом чтении. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале .

Депутаты предложили ввести так называемый период охлаждения, в который взятые в долг деньги нельзя будет использовать.

Для сумм до 200 тысяч рублей он составит четыре часа, а для более крупных — двое суток. За это время можно будет обратиться в банк и отказаться от кредита, если его взяли под давлением мошенников. В свою очередь, банки и МФО обяжут проводить дополнительные проверки при транзакциях.

Принять законопроект планируют до конца января.

Ранее депутаты обратились к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, предложив премировать россиян, которые смогли перехитрить телефонных мошенников, чтобы мотивировать их тем самым помогать полиции бороться с преступностью.