Мигрантов предложили обязать верифицироваться на сайтах знакомств

Депутат Госдумы Владислав Даванков обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с предложением проработать механизм верификации иностранных граждан при регистрации на ресурсах онлайн-знакомств с использованием системы «Цифровой профиль иностранного гражданина». Документ появился в распоряжении 360.ru.

По мнению парламентария, система открывает возможности для верификации иностранных граждан, в том числе в сфере интернет-платформ и онлайн-коммуникаций.

«Несмотря на то что не ведется статистика правонарушений, совершаемых через дейтинг-платформы, в сочетании с ростом преступности среди иностранных граждан, проблема требует регулирования в целях защиты российских граждан и предупреждения преступлений в цифровой среде», — отметил депутат.

Даванков добавил, что отсутствие обязательной идентификации на платформах создает условия для психологического давления, вымогательства, мошенничества и других преступлений.

Ранее стало известно, что «Цифровой профиль иностранного гражданина» может заработать летом 2026 года.