Популярную песню группы «Порнофильмы» потребовали признать экстремистской

Сотрудники прокуратуры направили административный иск с требованием признать одну из песен группы «Порнофильмы» экстремистской. Об этом в Telegram-канале заявила руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Речь идет о композиции «Выключите гимн». В качестве ответчиков указаны вокалист группы Владимир Котляров*, а также Кирилл Муравьев и Александр Агафонов.

Иск рассмотрят в Санкт-Петербургском городском суде. Судя по тексту обращения, специалисты исследовали песню и выявили в ней «психологические и лингвистические признаки призывов к совершению насильственных действий» на почве политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти.

Решение суда огласят на заседании 13 августа. Помимо этого, прокуратура считает необходимым направить песню в Министерство юстиции России и включить ее в федеральный список экстремистских материалов.

Ранее счета лидера группы Владимира Котлярова* заблокировали из-за задолженности в 30 тысяч рублей.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.