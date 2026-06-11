Личные цели и забота о семье стали главными мотиваторами для работающих россиян

Чаще всего россиян мотивируют работать личные цели и планы, а также потребность обеспечивать близких. Это следует из результатов исследования финансового маркетплейса «Сравни», которые оказались в распоряжении РИА «Новости» .

«Согласно результатам опроса, главным мотиватором для работы остаются личные цели и планы. Такой вариант выбрали 43% респондентов. Для 35% работа прежде всего связана с заботой о семье», — сказано в исследовании

Кроме того, еще 26% опрошенных заявили, что трудятся для обеспечения спокойной жизни, а каждый четвертый (25%) воспринимает работу как необходимость — «потому что так надо».

В пресс-службе финансового маркетплейса подчеркнули, что для большей части россиян работа уже не является только инструментом удовлетворения первичных потребностей. Люди связывают ее с реализацией целей, планов и улучшением уровня жизни.

Ранее опрос Alter показал, что больше 40% считают непредсказуемость главной причиной стресса на работе. Также в пятерку частых источников напряжения вошли отношения с руководством, атмосфера в коллективе, количество задач и сжатые сроки их выполнения.