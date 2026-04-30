Россиян стал больше интересовать космический туризм и образование

Россияне стали больше интересоваться космическим образованием и туризмом после того, как «Роскосмос» объявил набор в космонавты на платформе «Госуслуги». Об этом сообщили РИА «Новости» в «МегаФоне».

В первом квартале 2026 года количество посетителей космодрома «Восточный» увеличилось на 10%. При этом мобильный трафик на сайты Центра космического образования и самого космодрома вырос на 280% и 210% соответственно по сравнению с тем же периодом 2025 года.

При этом доктор физико-математических наук Сергей Попов ранее высказал мнение, что массового космического туризма в ближайшие полвека не будет. Он подчеркнул, что это останется нишевым и дорогостоящим направлением.