Астрофизик Попов усомнился в скором распространении космического туризма

Популяризатор науки, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института им. Штернберга, профессор РАН Сергей Попов в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказал мнение, что массовый космический туризм в ближайшие 50 лет не станет реальностью. Он подчеркнул, что это направление останется нишевым и дорогостоящим.

«Я не думаю, что ближайшие 50 лет туристы будут запросто летать на Луну. Вполне возможно, это когда-нибудь произойдет, но это не будет массовым», — заявил Попов.

Он добавил, что отсутствие новых технологий, кроме ракет более-менее существующего типа, ограничивает возможности для массового распространения космических путешествий.

Ранее начальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, командир отряда космонавтов Олег Кононенко допустил возможность полета россиян на Марс в течение следующих 50 лет.