Юрист Гуськова рассказала о невозможности возврата денег, потраченных на подарки бывшему партнеру

Невозможно вернуть через суд деньги, потраченные на подарки бывшему супругу, если не было заранее оговоренных условий о возврате. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщила юрист Илона Гуськова.

При расторжении отношений между бывшими партнерами возникает вопрос о возврате переданных ранее денег или подарков. Суд рассматривает такие ситуации, оценивая характер взаимоотношений сторон и наличие договоренностей о возврате передаваемых средств или имущества. Однако, если суд признает, что отношения носили близкий характер и партнеры проживали вместе как супруги, то передача денежных средств или подарков не считается условием возврата, и их возвращение маловероятно.

Согласно статье 1109 Гражданского кодекса РФ, деньги, переданные в рамках исполнения несуществующих обязательств, не подлежат возврату. Эта норма часто используется судами для отказа в удовлетворении подобных исков, пояснил юрист.