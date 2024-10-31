Россиян с ноября ждет новый порядок получения льгот на оплату ЖКУ

Экономист Казанцева рассказала о мерах по сокращению долгов за услуги ЖКУ

С ноября вступает в силу обновленный порядок возмещения затрат на коммунальные услуги для льготников. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева.

Увеличение стоимости жилищно-коммунальных услуг иногда становится непосильной ношей для отдельных семей или одиноких граждан. По словам специалиста, правительство разработало инструменты, которые помогают уменьшить задолженность по оплате услуг.

Введение новых правил, касающихся компенсации за услуги ЖКХ, сделает эту меру поддержки более доступной для россиян. Теперь они будут получать информацию о возможности получения льготы, если их расходы на оплату коммунальных услуг превысят установленный в регионе порог.

«Сведения о долгах находятся в государственной информационной системе, оттуда органы исполнительной власти, предоставляющие компенсационные выплаты, будут брать данные», — написали авторы материала.

Компенсация расходов ЖКУ положена людям с инвалидностью, участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и ветеранам боевых действий, сотрудникам бюджетных образовательных учреждений в сельской местности и другим категориям.

Ранее мошенники придумали новую уловку с квитанциями за ЖКУ. Теперь они оставляют в почтовых ящиках поддельные квитанции за коммунальные услуги.