Мошенники придумали новую уловку с квитанциями за ЖКУ. Как не попасться на их удочку?

Мошенники придумали новую схему обмана. Теперь они подбрасывают в почтовые ящики поддельные квитанции за коммунальные услуги. Как отличить настоящий платежный документ от фальшивого и что делать, если уже стал жертвой обмана, рассказал 360.ru адвокат Алексей Михальчик.

Он отметил, что сама по себе схема не нова. Мошенники создают счет юридического лица, на который и собирают деньги своих жертв. От одной такой квитанции прибыль невелика, но, поскольку их разбрасывают сразу много, это становится выгодным.

Во многих случаях, добавил Михальчик, схема становится возможной из-за обыкновенной невнимательности.

«Не всегда им (мошенникам — прим. ред.) удается точно изобразить все реквизиты. Если платежка чем-то отличается, один совет — позвонить в управляющую компанию и уточнить», — отметил юрист.

Собеседник 360.ru напомнил, что в реквизитах должны быть слова «управляющая компания». Если их нет — скорее всего, платежная квитанция поддельная. Кроме того, он рекомендовал проверять ИНН.

Тем, кто уже стал жертвой аферистов, Михальчик посоветовал обращаться в полицию, чтобы возбудили уголовное дело.

«В судебном порядке можно эти денежные средства просудить, то есть получить решение суда о взыскании денежных средств со счета той организации, куда они поступали. Понятно, что мошенники не для того их там аккумулируют, чтобы дожидаться решения судов. А так, в принципе, по закону, конечно, можно», — подытожил он.

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