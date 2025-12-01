Россиян призвали сообщать о проблемах с мусором в праздники сервису «РЭО Радар»

В период праздников объемы мусора обычно увеличиваются на 20–30%, что значительно увеличивает нагрузку на систему утилизации отходов. Для избежания сбоев и переполнения контейнерных площадок, региональные власти должны принять меры, предложенные Российским экологическим оператором, написал сайт komsanews.ru .

Заместитель министра природных ресурсов и экологии России Денис Буцаев подчеркнул необходимость начать подготовку заранее. Он отметил, что ранее предложенные рекомендации по организации работы в праздничные дни оказались действенными. Особое внимание следует уделить обновлению графиков вывоза отходов, обеспечению наличия резервной техники и персонала, а также усилению мониторинга состояния площадок накопления.

Региональные власти играют ключевую роль в обеспечении своевременного реагирования на обращения граждан и контроля за работой подрядчиков. РЭО будет следить за действиями региональных операторов в праздничные дни. Подчеркивается, что стабильность системы зависит от согласованности действий всех участников процесса.

Каждый регион должен начать предпринимать необходимые шаги уже сейчас для обеспечения экологической и коммунальной стабильности. Граждане также могут помочь, оперативно сообщая о проблемах через сервис «РЭО Радар».