Россиян призвали отказаться от ящиков для «валентинок» в вузах и школах

В Совфеде призвали отказаться от ящиков для валентинок в школах и вузах

«Валентинка» на 14 февраля становится не просто поводом «для заниженной самооценки и грусти» для тех, кто ее не получил, но и потенциально «может привести к негативным последствиям», поэтому нужно отказаться от традиции устанавливать в школах и вузах специальные ящики для посланий, а также самого празднования Дня святого Валентина. Об этом ТАСС заявила сенатор Наталия Косихина.

По ее оценке, праздник в основном популярен среди тех, кому еще не исполнилось 24 года.

«Считаю, что необходимо отказаться от празднования этого дня, в том числе от ящиков. Разъясняя и в СМИ и школах, а также и родителям подрастающего поколения важность помнить о наших праздниках, в том числе Дне семьи, любви и верности», — подчеркнула Косихина.

Парламентарий выразила уверенность, что День святого Валентина в краткосрочной перспективе забудут окончательно.

Ранее стало известно, что менее половины россиян назвали День всех влюбленных праздником.