Риелтор Барсуков заявил, что в конце года цены на вторичное жилье в Москве могут вырасти на 5%

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с «Ридусом» предположил, что в ноябре и декабре стоимость вторичного жилья в Москве может увеличиться на 5%.

«Сейчас СМИ пишут, что на вторичном рынке столицы стоимость вторички уже выросла на 3,1%, однако это не так. Судя по реальным сделкам, цены остались на летнем уровне. Однако небольшое оживление на рынке все-таки есть. Я не исключаю, что в ноябре–декабре вторичное жилье подорожает на 5%. Возможно, рост цен окажется немного больше, но вряд ли он достигнет 10%», — отметил Барсуков.

По информации «Яндекс Недвижимости», в сентябре вторичное жилье в крупных городах России подорожало в среднем на 0,9%, достигнув 145 тысяч рублей за квадратный метр. В Москве стоимость квадратного метра выросла на 3,1% и составила 383 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — на 1,2% (225 тысяч рублей), в Самаре и Челябинске — на 1,1% (118 и 101 тысяча рублей соответственно).