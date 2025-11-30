Россиян призвали не игнорировать открытки от бабушек: почему молчание в ответ опасно?

Родственники пенсионного возраста могут впасть в апатию и столкнуться с тоской, если близкие не будут реагировать на рассылаемые ими виртуальные открытки. Об этом «Абзацу» рассказала психолог Екатерина Кольцова.

Она уточнила, что многие люди отправляют милые открытки, чтобы выразить родственникам свои чувства. Особенно это касается тех близких, с которыми редко происходят встречи.

Специалист посоветовала отвечать на рассылку приветствием или коротким сообщением с теплым признанием.

«Игнорирование открыток может спровоцировать апатию и чувство отчуждения, если это способ возрастного поколения сказать „люблю“, вариант продемонстрировать свою вовлеченность, но в ответ они не получают ничего», — отметила она.

Кольцова объяснила, что с помощью изображений с котиками возрастные люди не пытаются замучить родственников своими посланиями, а проявляют заботу.

Ранее психолог Владимир Карнавец в качестве борьбы с апатией посоветовал больше гулять на свежем воздухе. По его мнению, лучший эффект окажут прогулки утром и в первой половине дня.