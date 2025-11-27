Психолог Карнавец предложил прогулки на свежем воздухе как способ борьбы с апатией

В холодное время года многие ощущают упадок сил, сонливость и перепады настроения. Психолог Владимир Карнавец в беседе с «КомсаNews» поделился методами, которые помогают сохранить здоровье и хорошее настроение зимой.

По словам эксперта, короткая прогулка на свежем воздухе активизирует биологические процессы, насыщает клетки кислородом и положительно влияет на настроение. Лучшее время для прогулок — утро и первая половина дня, когда дневной свет наиболее полезен для выравнивания биоритмов.

Карнавец также подчеркнул важность витаминов как дополнительной поддержки организма. Он указал на пользу витамина D, магния и витаминов группы B.

