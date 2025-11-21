Россиян призвали не хитрить при продажах квартир

Адвокат Зернов: дело Долиной о продаже квартиры не станет прецедентным

Дело народной артистки России Ларисы Долиной о признании сделки по продаже недвижимости недействительной не станет формирующим дальнейшую судебную практику по подобным делам. Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат Олег Зернов.

По словам юриста, в России действует непрецедентное право, соответственно, отдельные решения не имеют значения для рассмотрения похожих дел в дальнейшем.

«На практике суды не всегда удовлетворяют иски о признании сделок, совершенных под влиянием мошенников, недействительными», — отметил эксперт.

Зернов призвал россиян не хитрить в связанных с продажами квартир случаях. Иначе могут быть последствия — вплоть до уголовного наказания.

«У нас есть 303 статья Уголовного кодекса „Фальсификация доказательств“, которая предусматривает ответственность в том числе и за фальсификацию доказательств по гражданскому делу», — заключил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что суд впервые отказал пенсионерке по иску в стиле Долиной.