Россиян призвали не хитрить при продажах квартир
Адвокат Зернов: дело Долиной о продаже квартиры не станет прецедентным
Дело народной артистки России Ларисы Долиной о признании сделки по продаже недвижимости недействительной не станет формирующим дальнейшую судебную практику по подобным делам. Об этом РИА «Новости» сообщил адвокат Олег Зернов.
По словам юриста, в России действует непрецедентное право, соответственно, отдельные решения не имеют значения для рассмотрения похожих дел в дальнейшем.
«На практике суды не всегда удовлетворяют иски о признании сделок, совершенных под влиянием мошенников, недействительными», — отметил эксперт.
Зернов призвал россиян не хитрить в связанных с продажами квартир случаях. Иначе могут быть последствия — вплоть до уголовного наказания.
«У нас есть 303 статья Уголовного кодекса „Фальсификация доказательств“, которая предусматривает ответственность в том числе и за фальсификацию доказательств по гражданскому делу», — заключил собеседник агентства.
