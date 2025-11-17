Сегодня 17:16 Суд впервые отказал пенсионерке по иску в стиле Долиной: почему сделку решили не отменять В Дом.РФ предупредили об угрозе кейса Долиной для вторички и первички 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

Банки

Якутия

Суд

Недвижимость

Ипотека

Деньги

Квартиры

Покупки

Лариса Долина

В этом году Россию захлестнула самая настоящая эпидемия отмены сделок купли-продажи квартир на вторичном рынке. Оспаривают их, как правило, пенсионерки, которых неожиданно осеняет, что их обманули мошенники. Историй таких уже превеликое множество, и каждый раз суды встают на сторону пожилых продавщиц. Однако в Якутии случилось неожиданное, и истице отказали в возвращении жилья.

Почему суд отказал пенсионерке Квартиру пенсионерка продала осенью 2023 года, затем решила идти в суд, чтобы отменить сделку, так как осознала, что была под влиянием аферистов. Тогда Якутский городской суд ее поддержал, но ответчицу по иску такое решение не устроило, она обжаловала постановление в Верховном суде республики. Также с апелляцией выступил ВТБ, который выдал покупательнице деньги на покупку жилья у бабушки. В своем заявлении представители банка отметили, что пенсионерка распорядилась полученными от продажи деньгами по своему усмотрению, а горсуд при этом не разрешил вопросы о возмещении их клиентке расходов на покупку квартиры и о сохранении залога. По ходатайству покупательницы Верховный суд Якутии обязал пожилую продавщицу снова пройти судебно-психиатрическую экспертизу, после которой специалисты пришли к выводу, что в процессе подготовки и оформления сделки у пенсионерки не было нарушения критических и прогностических способностей, которые могли бы снизить ее способность понимать значение своих действий и руководить ими.

Фото: РИА «Новости»

Помимо этого, в заключении указали, что женщина была адаптирована в социальной и бытовой сферах, у нее не было выраженного снижения восприятия, внимания, мышления и какой-либо психотической симптоматики. Не выявили у бабушки и повышенной внушаемости и подчиняемости. С учетом всего этого Верховный суд республики решение горсуда отменил и в удовлетворении иска пенсионерки к покупательнице жилья и банку ВТБ о признании недействительным договора купли-продажи жилого помещения отказал. В объединенной пресс-службе судов республики также обратили внимание, что такое дело в Якутии разбирали впервые, но в целом случаи защиты прав от действий мошенников рассматриваются в судебных инстанциях нередко.

Массовые иски после кейса Долиной Случай пенсионерки из Якутии, которой отказали в откате купли-продажи квартиры, вызывал очень большой резонанс. Все оттого, что таких бабушек сейчас становится все больше и больше. Каждый день СМИ и Telegram-каналы пишут о несчастных покупателях, которые влезли в ипотеку, купили квартиру у пенсионерки, а та отказывается съезжать или начинает отбирать жилье через суд.

Волну таких исков спровоцировал кейс Ларисы Долиной, которая продала квартиру, а гигантскую сумму от ее продажи отдала мошенникам. В конце марта Хамовнический суд Москвы принял решение в пользу певицы и вернул ей право собственности на жилье. В удовлетворении встречных требований покупательницы Полины Лурье о выселении артистки отказали. Хотя формально Лурье была добросовестным приобретателем. Защита Долиной в суде гнула линию о том, что сделка проводилась в состоянии, когда артистка не могла понимать значение своих действий из-за «психической неустойчивости».

Фото: РИА «Новости»

«Это достаточно серьезное психическое отклонение, граничащее с шизофренией, о чем говорят всевозможные диссертационные исследования в этой области», — отмечал адвокат. При этом на гражданском процессе представители Долиной так и не заявили ходатайство о проведении судебно-психиатрической экспертизы. Покупательница пыталась оспорить это решение, но Мосгорсуд признал его законным. В дальнейшем иск Долиной о признании сделки недействительной и встречный иск Лурье о выселении певицы объединили в одно производство. Через 10 дней, 27 ноября, кассационный суд рассмотрит жалобу покупательницы на признание недействительной сделки купли-продажи квартиры певицы. С певицы смогут взыскать миллионы за жилье По мнению экс-представителя Лурье, юриста Владимира Мнацаканова, у девушки есть шанс взыскать выплаченные певице деньги, несмотря на признание сделки недействительной. «В деле с Долиной не все так страшно для покупателя, потому что рано или поздно тем или иным способом деньги с Долиной можно будет взыскать», — заявил эксперт.

В качестве аргумента он обратил внимание, что певица не раз публично подтверждала получение 112 миллионов рублей за продажу жилья. С учетом этого становится неважно, по какому из оснований сделка признана недействительной. Все равно должна быть реституция.

Фото: РИА «Новости»

Также нужно учитывать, что Долину как минимум два раза предупреждали о подозрительности банковских транзакций с большими суммами, вырученными за продажу квартиры, однако артистка, по словам юриста, заявила, что полностью уверена в своих действиях по переводам. Кейс Долиной разрушает доверие к вторичке По оценке руководителя аналитического центра «Дом.РФ» Михаила Гольдберга, случай с продажей квартиры певицы Долиной может иметь последствия как для вторичного, так и для первичного рынка жилья.

«Сейчас, наверное, у всех на слуху тоже достаточно интересная проблема. Надеюсь, что законодатели сделают свой ход. Это история про вторичный рынок, так называемый прецедент Долиной, когда люди покупают жилье, добросовестные приобретатели на вторичном рынке остаются без него», — пояснил он, выступая на XIX Московском форуме лидеров рынка недвижимости.

Суд не присуждает ни денег, ни возврата, оставляет квартиру тем, кто поверил мошенникам. Это разрушает доверие к вторичному рынку. И это очень важно для первичного рынка. Михаил Гольдберг

Тут же эксперт обратил внимание, что в 70% сделок первый взнос по ипотеке или значимая часть нового жилья в новостройках происходит за счет продажи старого жилья во вторичке. «Поэтому, конечно, с этой историей нужно что-то решать, и как можно скорее, иначе могут быть последствия. Казалось бы, одно дело, но значимое для всей экономики», — добавил Гольдберг. По оценкам риелторов, из-за кейса Долиной сделки со вторичкой в Москве действительно очень осложнились. «Я не могу припомнить другого подобного судейского решения, которое оказало бы на рынок такой драматический эффект, как кейс Ларисы Долиной. Никто не знает, как теперь защищаться от этой напасти — невозможности никак гарантировать безопасность покупателя», — поделился в беседе с РИА «Новости» риелтор Евгений Коноплев.

При этом руководитель практики сопровождения сделок с недвижимостью адвокатского бюро «А-Про» Павел Марущак убежден, что в действительности певица не является так называемым нулевым пациентом. Однако созданный этим кейсом судебный прецендент действительно породил так как называемый эффект Долиной, который сильно ударил по уверенности покупателей в том, что они не попадут в аналогичную неприятную ситуацию. Особенно сильны эти опасения при сделках с одинокими пожилыми людьми, так как в обществе уже успело сформироваться мнение, что, как правило, обманутый продавец — это одинокий человек 55+ лет без особых навыков цифровой грамотности. Хотя справедливости ради надо отметить, что в ловушку аферистов попадают и люди среднего возраста с хорошим образованием.