Мошенники под видом сотрудников РКН начали звонить россиянам и требовать СНИЛС

Мошенники придумали новый способ обмана россиян. Они представляются сотрудниками Роскомнадзора и говорят жертвам, что те якобы потеряли доступ к личному кабинету на «Госуслугах». Об этом сообщили в Telegram-канале Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

«Мошенники представляются сотрудниками Роскомнадзора и сообщают гражданам, что их личный кабинет на портале Госуслуг взломали. Для разблокировки требуется номер СНИЛС», — рассказали в пресс-службе.

Звонки россиянам поступают через мессенджер WhatsApp и не принадлежащие Роскомнадзору номера. Представители государственного органа напомнили, что сотрудники Роскомнадзора никогда не связываются с гражданами через мессенджеры и не спрашивают персональные данные.

Накануне депутат Государственной думы, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин рассказал о новой мошеннической схеме. Аферисты публикуют фальшивые объявления по финансовому сбору для несуществующих приютов для животных. Они используют чужие фотографии питомцев, чтобы вызвать у жертв эмоции и побудить их переводить средства на указанные счета.