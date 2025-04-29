Сегодня 03:20 Краснокнижная добыча. Как грибникам не нарваться на штраф в Подмосковье в 2025 году Миколог Комиссаров: не стоит собирать неизвестные грибы во избежание штрафа 0 0 0 Фото: Спарассис курчавый, или грибная капуста/Patrick Pleul/dpa / www.globallookpress.com Экология

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В Центральной полосе России начался сезон тихой охоты, однако стоит помнить об ответственности за сбор краснокнижных грибов. Штрафы за нарушение могут достигать миллиона рублей. Какие грибы можно собирать в Подмосковье и Москве без опасения нарушить закон — в материале 360.ru.

Съедобные, ядовитые и краснокнижные Согласно федеральному законодательству, грибы разрешено собирать только для собственных нужд. Уголовную ответственность за сбор краснокнижных грибов ввели в октябре 2023 года. За нарушение — штраф до одного миллиона рублей и лишение свободы на срок до четырех лет. Однако под эту статью попадает всего два вида растений и один вид грибов — рядовка мацутакэ. Эти грибы не растут в средней полосе России. В Красную книгу России попадают представители флоры, близкие к полному исчезновению. В список, в том числе, входит более 60 видов грибов. За уничтожение краснокрижных грибов грозит штраф от 2,5 до пяти тысяч рублей. В перечне пять видов: саркосома шаровидная, звездовик сводчатый, трутовик разветвленный, спарассис курчавый, ложносвинуха лепистовидная. Эти грибы встречаются крайне редко, вид у них весьма экзотический и неопытный грибник вряд ли станет их собирать.

Фото: Дубовик крапчатый/Franz Wögerer/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Однако регионы вправе составлять собственный список исчезающих видов. В Красной книге Московской области 26 видов. Леоция студенистая; Ложносвинуха лепистовидная; Саркосома шаровидная; Гигрофоропсис крупноспоровый; Трутовик овечий; Энтолома темно-синяя; Спарассис курчавый; Паутинник чешуйчатый; Трутовик разветвленный; Паутинник фиолетовый; Каштановый гриб; Паутинник превосходный; Гиропор синеющий, или синяк; Груздь золотисто-желтый лиловеющий; Полубелый гриб; Сыроежка золотистая; Дубовик оливково-бурый, или обыкновенный; Сыроежка разнолистная; Дубовик крапчатый; Сыроежка зеленоватая; Боровик укореняющийся; Млечник древесинный; Подберезовик разноцветный, или подосиновик пестрый; Ежовик коралловидный; Говорушка подогнутая; Звездовик сводчатый. Этот список не статичен, периодически его корректируют. Какие-то виды исчезают из перечня, другие попадают в него. Это зависит от популяции, которая может вырасти.

Фото: Дубовик оливково-бурый/Werner Meidinger/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Краснокнижные грибы нельзя собирать, чтобы не нарушать видовое разнообразие Москвы и Московской области, рассказал 360.ru аспирант кафедры микологии и альгологии Биологического факультета МГУ имени Ломоносова, миколог Никита Комиссаров. Но это не единственная причина. «Среди этих краснокнижных видов есть ядовитые, которые накапливают в себе различные гепатотоксины, как, например, герметрин, поэтому сбор не рекомендуется еще и потому, что они ядовитые», — отметил эксперт. Комиссаров рассказал, что в Подмосковье есть зоны, где совсем нельзя собирать грибы. В частности, тихая охота запрещена в Серебряноборском лесничестве, а также в Звенигородской биологической станции и карьере Сима.

Фото: Говорушка подогнутая/F. Hecker/blickwinkel / www.globallookpress.com

Как отличить краснокнижные и ядовитые грибы Миколог пояснил, что в Красную книгу Подмосковья, в частности, включены виды, у которых есть «двойники». Неподготовленному человеку сложно отличить их от краснокнижных. Чтобы разобраться, какие грибы можно собирать, какие нельзя, миколог Комиссаров рекомендовал пользоваться справочниками с картинками. В том числе и электронными, например, iNaturalist — соцсеть для любителей и ученых-биологов. «Но полностью на них полагаться тоже не стоит. Тут есть такое правило, очень старое бабушкино правило: „Не знаешь, что за гриб — этот гриб поганка". Поэтому собирать нужно очень осторожно и не рисковать лишний раз», — заявил миколог. Доктор биологических наук, профессор кафедры ботаники и генетики растений Пермского классического университета Лидия Переведенцева в беседе с «Российской газетой» высказала аналогичное мнение.

Вообще, мой совет прост: нечего тащить из леса что-то необычное. Это один из главных принципов грибника. Лидия Переведенцева доктор биологических наук.

Фото: Паутинник фиолетовый/S. Derder/blickwinkel / www.globallookpress.com

Кто проверяет корзинки грибников Профессор Переведенцева отметила, что невозможно приставить к каждому грибнику полицейского. «Да и экспертов-микологов в полиции нет. Поэтому данный вопрос остается открытым, так как правоприменения как не было, так и нет», — добавила профессор. Комиссаров добавил, что ни разу не сталкивался с проверкой корзин грибников. Он предположил, что полицейские могут проверить, какие грибы продают «бабушки на рынке». Контролем над соблюдением закона о запрете сбора краснокнижных грибов занимается региональные министерства экологии и природопользования.

Фото: Паутинник превосходный/AIC/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

Что грозит за сбор краснокнижных грибов Об ответственности за сбор краснокнижных грибов 360.ru рассказала адвокат Коллегии адвокатов Московской области Елена Пономарева. «Действующим законодательством предусмотрена как уголовная, так административная ответственность для защиты от действий недобросовестных грибников. Согласно статье 260-1 УК РФ, собирать грибы из запрещенного списка строжайше запрещается — за это предусмотрена ответственность в виде лишения свободы срок от шести до девяти лет, также штраф в размере до миллиона рублей», — сообщила Пономарева.

Фото: Ежовик коралловидный /Marcus Siebert/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com

Если гриб сорвали без злого умысла, то грибнику грозит штраф в размере до пяти тысяч рублей, добавила адвокат. За соблюдением лесного законодательства уполномочили государственного участкового лесничего. Его наделили правами предотвращать правонарушения и составлять акты о нарушениях. Также лесничий проводит проверки и передает материалы для возбуждения дела.