Грибные подснежники. Когда в Москве можно выходить на тихую охоту

Грибы на природных территориях Москвы появятся с наступлением теплой погоды. Об этом со ссылкой на столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды рассказали в пресс-службе мэра и правительства города.

Специалисты сообщили, что одними из первых появятся сумчатые — строчки и сморчки. За то, что они появляются в середине апреля — начале мая, в народе их также называют грибными подснежниками

Найти сморчки и строчки можно будет на лесных полянах, опушках, в мелколесье и у дорог. При условии прохладной погоды они не сойдут до середины июня.

Любителей тихой охоты предупредили, что грибы в черте мегаполиса собирать не рекомендуется из-за большого количества накопленных ими вредных веществ. Также биологи напомнили основные различия между строчками и сморчками.

«Это важно, поскольку, в частности, в строчке обыкновенном содержатся токсины. Шляпка у этих грибов округлая, неровная, складчатой формы, коричневого цвета. Она напоминает грецкий орех, а ножка едва заметна», — рассказали эксперты.

Накануне ученые-диетологи из Института биологии пищевых систем имени Лейбница в Германии обнаружили в грибе Amaropostia stipitica самое горькое из известных химических веществ.