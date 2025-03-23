Россиян предупредили об опасностях бесплатного Wi-Fi

Злоумышленники могут использовать открытый бесплатный Wi-Fi и зарядные устройства как инструмент для кражи данных. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

Из-за общественного Wi-Fi на гаджет может попасть вирус, который приводит к утечке платежных данных или замедляет устройство.

«Использование бесплатных открытых сетей Wi-Fi и зарядных устройств сопряжено с рисками заражения мобильного устройства вредоносным программным обеспечением, направленным на кражу персональных данных, логинов, паролей, платежных данных, личных файлов, замедление работы устройств, а также их блокирование», — отметил представитель МВД.

В ведомстве рекомендовали при подключении к открытой Wi-Fi сети не вводить свои персональные и платежные данные на сервисах и не отправлять файлы. Также в пресс-службе посоветовали не открывать банковские и финансовые платформы.

Ранее эксперт Борис Косарев рассказал, что в 2024 зафиксировали рост числа случаев распространения фишинговых писем и вредоносных приложений. С помощью них мошенники крадут данные банковских карт.