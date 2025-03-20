Киберэксперт Косарев предупредил о росте числа фишинговых писем в 2025 году

Эксперт в области кибербезопасности и руководитель компании «Форс Технологии» Борис Косарев рассказал RT о росте числа фишинговых писем, направленных на кражу паролей, в 2025 году.

Он объяснил, что мошеннические письма часто имитируют интерфейс известных сервисов и запрашивают подтверждение пароля, что приводит к утечке данных и потере доступа к различным услугам.

Косарев также отметил вторую тревожную тенденцию — распространение вредоносных приложений, особенно через платформу Android. Эти программы перехватывают данные банковских карт и распространяются среди мошенников по подписке. Он подчеркнул, что скачивание приложений из неизвестных источников представляет значительную угрозу для пользователей Android.