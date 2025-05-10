Россиян предупредили о схеме мошенничества от имени поликлиник
В МВД предупредили россиян о краже денег через приложения от имени поликлиник
Участились случаи, когда мошенники похищают деньги и персональные данные через приложение удаленного доступа, которое «рекламируют» жертве как официальный сервис поликлиник. Об этом ТАСС сообщили в МВД России.
Мошенники для убедительности в разговоре представляются работниками поликлиник, Росфинмониторинга, полиции, управляющих компаний, портала «Госуслуги» или полиции.
Затем злоумышленники навязывают потенциальной жертве приложение на смартфон с удаленным управлением, выдавая его за официальное. В дальнейшем они получают полный доступ к гаджету жертвы.
В МВД напомнили, что сотрудники силовых структур, медицинских учреждений и административные работники не рассылают письма и сообщения по электронной почте с просьбой скачать приложение на личное мобильное устройство.
Ранее в Госдуме озвучили способ борьбы с мошенничеством в Сети.