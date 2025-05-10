Россиян предупредили о схеме мошенничества от имени поликлиник

В МВД предупредили россиян о краже денег через приложения от имени поликлиник

Участились случаи, когда мошенники похищают деньги и персональные данные через приложение удаленного доступа, которое «рекламируют» жертве как официальный сервис поликлиник. Об этом ТАСС сообщили в МВД России.

Мошенники для убедительности в разговоре представляются работниками поликлиник, Росфинмониторинга, полиции, управляющих компаний, портала «Госуслуги» или полиции.

Затем злоумышленники навязывают потенциальной жертве приложение на смартфон с удаленным управлением, выдавая его за официальное. В дальнейшем они получают полный доступ к гаджету жертвы.

В МВД напомнили, что сотрудники силовых структур, медицинских учреждений и административные работники не рассылают письма и сообщения по электронной почте с просьбой скачать приложение на личное мобильное устройство.

Ранее в Госдуме озвучили способ борьбы с мошенничеством в Сети.