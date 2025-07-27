Россиян предупредили об опасности разливного кваса

Из-за некачественного разливного кваса может возникнуть тошнота, диарея и головные боли. На это указала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина в интервью изданию Lenta.ru .

Квас на разлив из бочек под давлением безопаснее, чем из привозных бочек. Однако и в том, и в другом случае напиток должен храниться при температуре от +2 до +12 градусов, а требуемые нормы не всегда соблюдаются. Кроме того, опасные микроорганизмы могут попасть в стакан или бутылку, если емкости, краны, шланги и руки продавца нечистые.

«Симптомы обычно возникают через два-шесть часов. При появлении признаков отравления необходимо срочно обратиться к врачу», — подчеркнула она.

Ляпина дополнила, что точки с разливным квасом лучше обходить. А чтобы все-таки насладиться летним напитком, лучше купить его магазине или готовить самим.

Ранее 360.ru рассказал, чем полезен квас и что должно быть в составе качественного летнего продукта.