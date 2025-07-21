Профессор Мойсеяк отметила, что в составе качественного кваса на первом месте должен быть солод, а не сахар

Квас — традиционный напиток с характерным вкусом и полезными свойствами. Но не всякий квас одинаково полезен. Об этом предупредила профессор бродильных производств и виноделия Университета РОСБИОТЕХ Марина Мойсеяк в беседе с «Газетой.Ru» .

Эксперт рекомендовала внимательно изучать этикетку при выборе кваса. На ней должно быть указано «продукт брожения» (ржаной, ячменный солод, дрожжи, сахар). Такой напиток содержит молочнокислые бактерии и полезные ферменты. Мойсеяк подчеркнула, что хороший квас не нуждается в консервантах или искусственных ароматизаторах.

«Свежий «живой» квас хранится три–семь дней и требует охлаждения. Срок годности более месяца говорит о пастеризации или наличии консервантов (такой напиток менее полезен)», — привел слова эксперта сайт RT.

Настоящий квас имеет легкую газированность и естественную кислинку.

«Лучше, если на первом месте в составе солод, а не сахар. Оптимально – до 8 грамм сахара на 100 миллилитров», — посоветовала профессор.