Россиян предупредили об опасности раннего открытия шашлычного сезона

Раннее открытие шашлычного сезона в конце марта может обернуться проблемами со здоровьем. Специалисты Роскачества рассказали Lenta.ru , на что обратить внимание при подготовке к пикнику в переходный сезон.

«Температурный режим в конце марта в большинстве регионов нестабильный. В такой период обеспечить необходимые условия хранения мяса сложнее, чем в устойчиво жаркий или устойчиво холодный период», — поделились в организации.

Главная опасность связана с бактериальным размножением. При транспортировке, мариновании и ожидании приготовления продукт неоднократно проходит через температурную зону риска, где патогенная микрофлора развивается наиболее интенсивно.

Даже изначально качественное мясо может испортиться, если его закупили заранее или мариновали при недостаточно низкой температуре.

Чтобы избежать последствий, эксперты советуют покупать мясо только в стационарных магазинах с соблюдением холодового режима и перевозить его в термосумке. Мариновать шашлык лучше непосредственно перед выездом или перед приготовлением, а затем следует тщательно прожарить его.

Ранее юрист напомнил россиянам о риске штрафа за приготовление шашлыка во дворе.