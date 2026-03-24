Юрист Гусятникова напомнила о строгих требованиях к приготовлению шашлыка во дворе

С приходом тепла многие задумываются о пикниках. Однако, если решиться пожарить шашлык прямо во дворе, можно столкнуться с риском получить штраф. Подробнее рассказала юрист Полина Гусятникова в беседе с «Авторадио» .

Специалист напомнила о существовании жестких правил противопожарной безопасности.

«Соблюсти их в рамках города почти что невозможно», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, для разведения огня требуется, чтобы на расстоянии 50 метров не было никаких сооружений, а участок в радиусе 10 метров вокруг должен быть очищен от воспламеняющихся материалов. При этом ближайшие 40 сантиметров к мангалу необходимо отделить противопожарной минерализованной полосой.