Россиян предупредили об опасности подхватить инфекцию от испанских слизней

Биолог и агроном Михаил Воробьев призвал россиян не убирать испанских слизней голыми руками, чтобы не заразиться листериозом, стафилококком или другими опасными инфекциями. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По словам ученого, слизни оставляют крайне липкие и кишащие болезнетворными бактериями следы, которые очень трудно отмыть с рук или плодов. При этом моллюски всеядны и быстро размножаются, а от их яда могут погибнуть и животные.

Однако сотрудник Сколковского института науки и технологий Илья Гомыранов рассказал изданию «Осторожно, Москва», что слизни неопасны для человека, если их не есть.

Агроном Андрей Туманов предлагал давить слизней по ночам, поскольку они ведут ночной образ жизни. По его словам, через 15 минут к телу моллюска приползут сородичи, чтобы его съесть.