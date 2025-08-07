Агроном Туманов рекомендовал ловить испанских слизней на дачных участках по ночам

Агроном Андрей Туманов в беседе с aif.ru дал совет по борьбе с испанскими слизнями, которые появились в Подмосковье. Он порекомендовал ловить их ночью, так как они ведут ночной образ жизни.

Специалист отметил, что вредителей можно обнаружить по мокрому следу слизи. Охотиться на слизней лучше с фонариком.

По словам агронома, если раздавить одного испанского слизня, то это привлечет еще двух-трех, так как они являются каннибалами и могут съесть своего сородича.

«Придавите ботинком найденного слизня. Оставьте его и вернитесь минут через 15 — найдете еще трех слизняков, которые будут его поедать. Такая увлекательная ночная охота», — резюмировал эксперт.