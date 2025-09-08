Россиян предупредили об опасности остаться без выплат по больничному при одном условии

Открытый по основному месту работы больничный лист не оплатят в том случае, если сотрудник продолжает трудовую деятельность во время болезни на работе по совместительству и получает за нее деньги. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документы Социального фонда.

Освобождение от работы с соблюдением прописанного врачом режима должно касаться любого места работы. В противном случае это становится злоупотреблением сотрудника правом на отдых и дополнительным финансовым стимулированием.

При этом несоблюдение назначенного врачом режима лечения может отрицательно сказываться на процессе выздоровления, а выход на работу без выписки является нарушением условий оказания медицинской помощи, напомнили в Соцфонде.

Ранее стало известно, что у россиянок есть возможность оформить больничный из-за сильных менструальных болей. Но на практике подобные случаи происходят очень редко.